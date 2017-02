Uomini e Donne, Manuel Vallicella e le dichiarazioni shock sulle donne: “Le ho usate per 8 anni…”

Manuel Vallicella continua a far discutere. Il tronista veronse di Uomini e Donne è finito nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni rilasciate in un’esterna con Francesca, una delle sue corteggiatrici. Dopo aver annunciato l’addio, dunque, Manuel Vallicella torna al centro dei pettegolezzi.

UOMINI E DONNE, LE DICHIARAZIONI SHOCK DI MANUEL VALLICELLA

Manuel Vallicella, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico ha annunciato di essere pronto a lasciare il trono di Uomini e Donne non sentendosi a suo agio nel suo ruolo. In queste pre, però, stanno facendo discutere alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex corteggiatore di Ludovica Valli.

Nell’ultima puntata del trono classico trasmessa su canale 5, durante un’esterna con la corteggiatrice Francesca, Manuel Vallicella si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti nei confronti delle donne. “Per molto tempo ho odiato le donne”, ha dichiarato il tronista confessando di non essere fidanzato per otto anni. Stando alle poche parole pronunciate, sembra che Manuel abbia sofferto talmente tanto per una storia finita male da non aver più voluto una fidanzata. Almeno fino allo scorso anno quando ha scelto di rimettersi in gioco corteggiando Ludovica Valli dalla quale, perà, è rimasto a sua volta deluso.

Manuel, inoltre, sempre in esterna con Francesca, ha aggiunto: “Non riesco a dominarti”, scatenando la reazione del pubblico in studio, spiazzato dalle sue parole.