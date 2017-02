Ha il vizio di saltare la fila: ecco cosa succede a questa ragazza (VIDEO)

In posta, al cinema, alla cassa del supermercato, al bar, c’è sempre il furbetto. Ma sì, sapete di chi parliamo. Quello che bel bello si intrufola davanti a voi approfittando di un attimo di distrazione e vi ruba il posto in fila. O quello che va direttamente allo sportello scusandosi con un veloce “Devo solo chiedere una cosa” e poi ci sta mezzora, come tutti. O la vecchietta – per niente vecchietta – che vi passa davanti con la scusa dell’età salvo poi scoprire che è semplicemente in ritardo per la sua lezione di zumba.

La ragazza protagonista di questo video è appunto una furbetta. O almeno lo era, soprattutto dopo la punizione ricevuta per aver “scavalcato” i due signori che teoricamente avevano la precedenza nella fila. Guardate un po’ cosa le succede dopo pochi secondi….