Festival di Sanremo, terza serata: anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 9

Chi vedremo questa sera sul palco dell’Ariston?

I primi a intrattenerci con le loro splendide voci saranno i giovanissimi componenti del Piccolo Coro dell’Antoniano Mariele Ventre, che si esibiranno per celebrare i primi 60 anni dello Zecchino D’Oro.

Poi conosceremo le ultime 4 nuove proposte, per avere un quadro completo dei giovani selezionati da Carlo Conti quest’anno: Maldestro con la sua “Canzone per Federica”, Tommaso Pini con “Cose che danno ansia”, Valeria Farinacci che canterà “Insieme” e Lele con la sua “Ora mai”. Due di loro accederanno alla finale del 10 febbraio.

Infine, certo, riascolteremo loro, i Big.

Ma questa volta non saranno i loro inediti i protagonisti della serata, bensì i più grandi brani della storia della canzone italiana. I big in gara, infatti, si esibiranno in una serie di cover che ci permetteranno di rivivere gli anni d’oro della nostra musica. Ecco i brani scelti per ciascun artista:

Albano , Pregherò

, Pregherò Paola Turci , Un’emozione da poco

, Un’emozione da poco Gigi D’Alessio , L’immensità

, L’immensità Elodie , Quando finisce un amore

, Quando finisce un amore Samuel , Ho difeso il mio amore

, Ho difeso il mio amore Fiorella Mannoia , Sempre e per sempre

, Sempre e per sempre Michele Bravi , La stagione dell’amore

, La stagione dell’amore Fabrizio Moro , La leva calcistica della classe ‘68

, La leva calcistica della classe ‘68 Ermal Metal , Amara terra mia

, Amara terra mia Michele Zarrillo , Se tu non torni

, Se tu non torni Lodovica Comello , Le mille bolle blu

, Le mille bolle blu Sergio Sylvestre , Vorrei la pelle nera

, Vorrei la pelle nera Alessio Bernabei , Un giorno credi

, Un giorno credi Chiara , Diamante

, Diamante Francesco Gabbani , Susanna

, Susanna Marco Masini, Signor tenente

I Big meno votati (Clementino, Ron, Giusy Ferreri, Bianca Atzei, Nesli e Alice Paba, Raige e Giulia Luzi) riproporranno invece il loro inedito, sperando in un ripensamento da parte di pubblico e giuria.

Ospiti della serata il cantante Mika e gli attori Alessandro Gassmann e Marco Giallini.