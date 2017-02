Isola dei Famosi 2017, flirt tra naufraghi: Giacomo Urtis e la simpatia per Simone Susinna

Primi flirt sull’Isola dei Famosi 2017. A rivelare le simpatie tra i naufraghi è Vladimir Luxuria. L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2017, ai microfoni del settimanale Oggi, ha parlato dei concorrenti del reality show rivelando alcuni segreti.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LE RIVELAZIONI DI VLADIMIR LUXURIA

Dalle dichiarazioni rilasciate al settimanale Oggi, traspare una simpatia di Vladimir Luxuria per Giulio Base: “Giulio Base mi pare l’unico vero aspirante leader: è posato, riflessivo, autorevole senza mai essere arrogante. Se io fossi lì, certamente andrei d’accordo con lui. Moreno è simpatico e pieno di energia positiva. L’ex della Barale mi piace perché è generoso, meditativo e si dà molto da fare”.

Tanti complimenti per Dayane Mello, la naufraga più bella senza trucco: “La sua bellezza senza trucco mi ricorda quella della Rodriguez. Le sue natiche che sfidano la gravità hanno fatto molto parlare”.

L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2017, poi, rivela la simpatia di Giacomo Urtis per il modello Simone Susinna: “Urtis secondo me ha una simpatia per Susinna: perché lo ha voluto sull’Isola del fuoco? Susinna, come ho detto in puntata, sinora ha fatto poco. Speriamo che Giacomo lo sproni a fare di più”.