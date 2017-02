MasterChef: anticipazioni puntata di stasera, giovedì 9 febbraio 2017

Dopo l’esito incerto del Pressure Test fatto nella scorsa puntata al largo di Procida, questa sera scopriremo innanzitutto chi tra Roberto e Gabriele dovrà salutare tutti e lasciare la cucina di MasterChef 6.

Il graziato si unirà ai suoi 10 compagni per ricominciare la gara, che partirà con la classica prova della Mistery Box. Questa volta la scatola misteriosa conterrà 10 ingredienti, da usare tutti per comporre un piatto in 45 minuti. I concorrenti potranno però scegliere di cambiarne fino a 5, scegliendo tra altrettante mini-Mistery Box. Un bel rischio! Provate a immaginare chi sceglierà di correrlo…

Si passerà poi all’Invention Test, durante il quale gli aspiranti chef dovranno preparare in coppia, nella modalità a staffetta, il Timballo del Gattopardo, un piatto elaboratissimo esclusivo delle classi nobiliari siciliane che veniva preparato dai Monsù, i cuochi siciliani che andavano in Francia a perfezionare la propria arte. A fine prova, un concorrente verrà eliminato, mentre il migliore potrà diventare capo brigata nell’esterna, che stavolta sarà ambientata nel Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio.

La brigata rossa e la brigata blu dovranno cucinare un menu vegano e crudista per Schì Héng Chán, maestro del Centro Culturale Shàolín di Milano e per i suoi 20 discepoli shàolín.

La squadra perdente dovrà affrontare il Pressure Test, e, per la terza volta in una sola serata, dovremo salutare un aspirante chef per sempre.