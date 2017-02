Rai, bufera su Antonella Clerici: ecco il compenso della conduttrice

Non c’è solo Carlo Conti tra i conduttori più pagati dalla Rai. Anche Antonella Clerici finisce nell’occhio del ciclone per la cifra scritta nel suo contratto con l’azienda. Curiosi di scoprire quanto guadagnano alcuni dei protagonisti della Rai? Noi stiamo per svelarvi tutto.

RAI, I COMPENSI DEI CONDUTTORI

Come si legge su Oggi, il contratto più ricco è quello di Antonella Clerici. La conduttrice de La prova del cuoco, lo scorso ottobre, ha rinnovato per altri due anni la sua esclusiva con la Rai per un cachet di per 3 milioni lordi, uno e mezzo l’anno.

Flavio Insinna, invece, incassa un milione e 420 mila euro l’anno mentre Lucia Annunziata 1 milione e 380 mila euro. Un milione e 800mila euro totali per quattro anni di contratto per Piero Angela. La Zerostudios spa di Michele Santoro incassa 2 milioni e 700mila euro per la realizzazione di tre programmi.

1 milione e 800mila euro per Bruno Vespa più alcuni premi di extra. Per Massimo Giletti, ai 500mila euro lordi l’anni, si aggiunge l’extra da 313mila euro.