Sanremo: Sergio Sylvestre ha già vinto? Scoppia la polemica

Si è presentato timidamente ma in tutta la sua imponenza sul palco dell’Ariston in qualità di vincitore di Amici (“un talent sconosciuto…” ha commentato ironicamente Maria De Filippi), ma quando ha aperto bocca, gli occhi e le orecchie di tutto il pubblico di Sanremo erano per Sergio Sylvestre.

Per il Festival di Sanremo, Sergio ha scelto il brano “Con Te”, e per il popolo di Twitter è già il vincitore di questa edizione del Festival.

Ma c’è anche chi fa notare che, come altri vincitori di Amici o di X Factor prima di lui, Sergio sia in qualche modo partito favorito. Al contrario di altre nuove proposte (ma anche di tanti altri Big), il Big Boy di Amici ha già un discreto seguito e qualunque cosa avesse cantato su quel palco, avrebbe comunque ricevuto migliaia di voti “sulla fiducia”.

E voi cosa ne pensate? Sergio meriterebbe comunque la vittoria? Riascoltate il brano cliccando sul video qui sotto e diteci la vostra!