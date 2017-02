Festival di Sanremo, anticipazioni puntata di stasera, venerdì 10 febbraio

Il quarto appuntamento con il Festival della canzone italiana si terrà questa sera, venerdì 10 febbraio. Una serata importante per i giovanissimi in gara quest’anno perché verrà eletto il vincitore delle Nuove Proposte tra Francesco Guasti e il suo “Universo”, Leonardo Lamacchia con “Ciò che resta”, Lele con “Ora mai e Maldestro con la sua “Canzone per Federica”.

Ma torneranno anche i Big, che dopo la serata di ieri dedicata alle cover, torneranno a sfidarsi riproponendo i loro brani:

Giusy Ferreri , Fatalmente Male

, Fatalmente Male Fabrizio Moro , Portami via

, Portami via Elodie , Tutta colpa mia

, Tutta colpa mia Lodovica Comello , Il Cielo non mi basta

, Il Cielo non mi basta Fiorella Mannoia , Che sia benedetta

, Che sia benedetta Alessio Bernabei , Nel mezzo di un applauso

, Nel mezzo di un applauso Al Bano , Di rose e di spine

, Di rose e di spine Samuel , Vedrai

, Vedrai Ron , L’Ottava meraviglia

, L’Ottava meraviglia Clementino , Ragazzi Fuori

, Ragazzi Fuori Ermal Meta , Vietato Morire

, Vietato Morire Bianca Atzei , Ora esisti solo tu

, Ora esisti solo tu Marco Masini , Spostato di un secondo

, Spostato di un secondo Sergio Sylvestre , Con te

, Con te Gigi D’Alessio , La prima stella

, La prima stella Michele Bravi , Il diario degli errori

, Il diario degli errori Paola Turci , Fatti bella per te

, Fatti bella per te Francesco Gabbani : Occidentali’s Karma

: Occidentali’s Karma Michele Zarrillo , Mani nelle mani

, Mani nelle mani Chiara, Nessun posto è casa mia

Quattro di loro, i meno votati, dovranno definitivamente dire addio al loro sogno di vincere la kermesse: gli altri accederanno alla finalissima di sabato 11 febbraio.

Ospiti della serata il DJ e produttore tedesco Robin Schulz, l’attore Luca Zingaretti (il mitico Commissario Montalbano della TV), Marica Pellegrinelli, la splendida moglie di Eros Ramazzotti, e Gaetano Moscato, il nonno-eroe della strage di Nizza dello scorso luglio che per salvare i suoi nipotini ha perso una gamba. In forse la partecipazione della conduttrice Antonella Clerici e della comica Virginia Raffaele.