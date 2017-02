Oroscopo del giorno: venerdì 10 febbraio

Cosa prevedono le stelle per questo venerdì 10 febbraio 2017? Ce lo racconta Paolo Fox, che come ogni mattina è intervenuto su Radio Latte e Miele per annunciare l’oroscopo del giorno.

Ariete

Siete agitati e nervosi, ma anche molto forti. Dovreste solo riuscire a calibrare e concentrare bene questa grande energia che avete in questo particolare momento. Le novità arriveranno, voi le aspettate da tempo e non riguarderanno solo il lavoro, ma anche l’amore. Attenzione perché quando decidete di iniziare un percorso o fare qualcosa scegliete sempre la strada più complicata.

Toro

Continua per voi del Toro una condizione di noia e di nervosismo. Questo venerdì, purtroppo, vi regala tensione e anche una sensazione di insoddisfazione. State dedicando troppo tempo al lavoro e agli impegni e poco al resto. Dovreste svagarvi un po’ di più perché questa condizione vi porta malessere.

Gemelli

Il periodo è positivo nonostante il solito Saturno contro che ormai combattete dallo scorso anno e che vi crea qualche ritardo in più. Avete comunque un bel cielo. Chi ha iniziato una relazione nell’ultimo periodo e in particolare a gennaio deve prestare attenzione, potrebbe avere a che fare con ambiguità di troppo. Preparatevi a qualche ripensamento.

Cancro

Purtroppo la vostra situazione in questo mese di febbraio non è positiva. Vi trovate a lottare contro una sensazione di grande insoddisfazione. Ogni giorno affrontate una situazione che crea disagi e discussioni. Ripensamenti anche in amore.

Leone

Dovete fare progetti, mettervi in gioco, risolvere situazioni che pesano perché questo è un buon periodo per farlo, siete pieni di energia. Un consiglio, qualsiasi cosa ci sia da fare, fatela entro settembre perché vi aspetta un’ultima parte dell’anno un po’ negativa. Se vi si presentano delle occasioni, sfruttatele, anche in amore.

Vergine

Il periodo vi premia, ma soprattutto dal punto di vista professionale. Sul piano sentimentale c’è qualcosa da recuperare. Le giornate migliori sono quelle di sabato e domenica, vi attente un week-end effervescente.

Bilancia

Non state affrontando un periodo del tutto positivo ma il vostro segno è attraversato da una grande volontà di tornare in auge. Lavorate a pieno ritmo, anche se alcune situazioni saranno rimandate, ma attenzione non è un fattore così negativo. Se avete tradito il partner o una relazione è nata di recente, siete in difficoltà.

Scorpione

Questo periodo è fatto di momenti ‘no’ e momenti sì’, ma il vostro segno è abituato a stare su di un’altalena. La giornata di ieri vi ha portato qualche tensione, non trascinatela anche nei prossimi giorni.

Sagittario

Per il vostro segno è un grande momento, non dovete porvi limiti e spiccare il volo. Certo, il problema è quando qualcuno vi ostacola o vi incatena, allora sì che vi arrabbiate. Ricordate sempre che siete voi a decidere.

Capricorno

Siete riflessivi, spesso vi isolate, ma siete anche molto pazienti purché l’attesa sia costruttiva e alla fine possiate dire che ne è valsa la pena. Buoni accordi con il segno della Vergine, difficoltà con Pesci.

Acquario

Giove favorevole vi protegge nonostante il momento sia un po’ agitato. Vi state impegnando in troppe cose tutte insieme e anche una questione legale vi crea disagi. In amore se avete iniziato una relazione da poco, portatela avanti.

Pesci

Qualcuno è invidioso di voi e ciò vi crea qualche difficoltà, ma dovete guardare avanti e non dare seguito alle chiacchiere. Attenzione alle polemiche. La fortuna vi assiste.