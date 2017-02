Sanremo: Romina Power e la dedica al “suo” Al Bano

Era il lontano 1982 quando Romina Power, nelle vesti della signora Carrisi, calcava per la prima volta il palco dell’Ariston accanto al marito Al Bano cantando “Felicità”.

Da quella sera, Al Bano e Romina sono saliti l’uno accanto all’altra su quel palco altre sei volte. L’ultima, nel 2015, a distanza di anni dalle precedenti, perché nel frattempo la coppia era scoppiata (e non solo dal punto di vista canoro). Una rappacificazione, la loro, che il pubblico ha molto gradito.

Oggi tra Al Bano e Romina i rapporti sono distesi e sereni. Tanto che la Power ha voluto fare un personale in bocca al lupo all’ex marito dichiarando di tifare per lui. Accoccolata sul divano con cagnolino e plaid come qualsiasi spettatore, Romina si è goduta il Festival di Sanremo in compagnia: “Pronte a fare il tifo per Albano a S. Remo! Ready to watch Albano in S. Remo festival” ha scritto su Instagram.