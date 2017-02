Bianca Atzei in lacrime sul palco dell’Ariston davanti a Max Biaggi

Bianca Atzei ha commosso tutti con la sua esibizione al Festival di Sanremo 2017. La cantante, sulle note della sua canzone “Ora esisti solo tu” non ha trattenuto le lacrime e ha pianto in diretta lasciando senza parole il pubblico. Cosa ha provocato la commozione di Bianca Atzei?

BIANCA ATZEI, LE LACRIME PER MAX BIAGGI

Mentre cantava “Ora esisti solo tu”, Bianca Atzei ha incontrato lo sguardo del suo Max Biaggi a cui la canzone è dedicata e non è riuscita a trattenere le lacrime cantando con la voce rotta dalle lacrime. Il motociclista ha accompagnato la cantante in questa avventura sanremese e tra i due è vero amore.

Max Biaggi, infatti, in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘105 mi casa’, ha parlato dell’emozione che gli provoca la canzone di Bianca Atzei. “Non lo avrei mai detto. Tanti anni fa, Biagio Antonacci mi dedicò la canzone ‘Il campione’, fu fighissimo, fu un onore per me. Però questa parla d’amore, è diversa, è più romantica. Una canzone cantata a Sanremo dalla mia fidanzata, non potevo non espormi”.

“Bianca mi ha fatto sentire la canzone via Whatsapp e all’inizio non era proprio così, poi è cambiata con gli arrangiamenti. Però mi sono sentito subito preso da questa canzone, che – per metà – parla della nostra storia e mi sentivo vivo con questa canzone. Poi, con la sua voce c’è quel qualcosa in più che le dà un tono molto originale. In casa canta veramente poco”, ha aggiunto ancora.

“Bianca Atzei è tesa come tutti quelli che partecipano a Sanremo, questa è una grande occasione per tutti. Sì, è un pelino tesa. Come si avvicinano le 8, 8 e mezzo si alza lo sclero, ma è normale. Io ero pessimo, quando ero sotto gara, sotto evento, cambiavo. Mi rinchiudevo in me stesso. Comunque credo che tutti gli artisti lo facciano. Le ultime due orette stanno tutti concentrati, a testa bassa, fanno i vocalizzi. Poi sai, la musica non è il mio campo ma immagino che i professionisti cerchino tutti di dare il massimo in quei pochi minuti“, ha concluso Max Biaggi.