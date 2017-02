Carlo Conti, la frecciatina sulla beneficienza durante la finalissima di Sanremo 2017

Carlo Conti si toglie qualche sassolino dalla scarpa dal palco del Teatro Ariston in occasione dell’ultima serata del Festival di Sanremo. Ad aprire la quinta ed ultima serata della kermesse musicale sono stati i Ladri di Carrozzelle. Subito dopo, prima di dare il via alla gara dei big, Carlo Conti ha chiamato sul palco del Teatro Ariston alcuni rappresentanti delle Forze dell’Ordine, impegnati in prima fila nei soccorsi all’Abruzzo.

CARLO CONTI, LA FRECCIATINA DEL CONDUTTORE

Carlo Conti ha ringraziato la polizia, i carabinieri e tutte le forze dell’Ordine che hanno prestato la loro opera per aiutare tutte le persone coinvolte nelle tragedie che in questi mesi hanno colpito l’Italia. Il conduttore toscano, poi, ha chiesto al pubblico italiano di inviare un sms per sostenere la ricostruizione delle scuole nei luoghi colpiti dal terremoto lanciando una frecciatine.

“Ricordate che non chiederei mai uno sforzo agli italiani se non l’avessi fatto per primo al massimo delle mie possibilità”, ha dichiarato Carlo Conti rispondendo così alle critiche ricevute per il cacher di 650mila euro ricevuto dalla Rai per la direzione artistica e la conduzione della 67esima edizione del Festival di Sanremo.