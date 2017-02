Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, insieme dallo scorso 25 novembre, sono pronti per convolare a giuste nozze. La coppia di Uomini e Donne convive già da alcuni mesi e a breve potrebbe compiere anche il grande passo. Ad annunciarlo è proprio Clarissa Marchese.

CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI, L’ANNUNCIO SULLE NOZZE

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Clarissa Marchese ha parlato dei progetti futuri con Federico Gregucci. “Desideriamo sposarci. Forse passerà un po’ di tempo però siamo impazienti di gettare le basi per una vita insieme. In lui ho trovato la mia stessa voglia di costruire qualcosa insieme. L’obiettivo principale della vita è formare una famiglia”, ha confessato l’ex tronista.

“Lui è più geloso di quanto mi aspettassi. Io mi fido ciecamente: siamo a contatto con tante persone, ma so chi ho accanto, sono tranquilla. Farò di tutto perché lui sia sereno” – svela ancora l’ex Miss Italia che poi aggiunge – “A volte ci scanniamo ma quello che conta, per me, è che Federico è di una bontà unica”.

Quello tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci, dunque, è un amore grande che presto potrebbe essere coronato dal matrimonio.