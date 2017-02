Il sogno è realtà: apre il parco tematico di Star Wars

Il sogno di tutti gli appassionati di Star Wars sta per diventare realtà: manca poco ormai al momento in cui potranno immergersi in prima persona nelle atmosfere e nelle ambientazioni della loro amata saga e provare l’emozione di volare, combattere ed esplorare nuovi mondi accanto ai loro beniamini.

Come annunciato dal CEO Disney Bob Iger, in occasione dell’uscita del nono episodio della saga (e cioè nel 2019) apriranno i due parchi tematici Star Wars Land.

Per raggiungerli non avrete bisogno di una nave spaziale ma purtroppo dovrete comunque prendere un aereo perché i due parchi divertimento si troveranno rispettivamente a Disneyland, in California, e nel Disney’s Hollywood Studios, in Florida.