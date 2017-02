Stefano De Martino difende Belen: “Basta con gli insulti!”

Nonostante le foto che li vedono litigare nervosamente in mezzo alla strada, Belen e Stefano De Martino sembrano essere rimasti in buoni rapporti dopo il divorzio.

Il ballerino, in particolare, si è sentito in dovere di difendere l’ex moglie dagli attacchi dei fan, che sui suoi canali social hanno preso le sue parti scagliandosi contro la Rodriguez.

«Tutte queste chiacchiere non fanno altro che distruggere gli sforzi di due persone che con le difficoltà del caso cercano di mantenere un sano equilibrio per il bene di un bambino – ha commentato a un certo punto Stefano De Martino, sottolineando il fatto che bisognerebbe pensare anche ai sentimenti del piccolo Santiago – Quello che posso dirvi è che sia io che Belén stiamo facendo del nostro meglio per la serenità di nostro figlio».

E ancora: «Sono stanco delle persone che insultano Belén per sostenere me o viceversa, come ho già detto in precedenza mi danno parecchio fastidio alcuni commenti in quanto si parla della madre mio figlio».