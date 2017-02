Strangers Things 2: il primo trailer dell’attesissima seconda stagione della serie tv

Quale festività più adatta di Halloween per l’uscita della seconda stagione di Stranger Things, la serie tv horror di Netflix scritta dai fratelli Duffer che ha lasciato col fiato sospeso i telespettatori di tutto il mondo?

Dalle poche immagini disponibili, possiamo sapere con certezza che la mitica Eleven non è morta, come sembrava dal finale della prima stagione. Ritroviamo anche Mike, Dustin, Lucas, gli Eggos, Jim Hopper e ovviamente un mostro gigante che rovinerà (o per lo meno animerà) le loro vite da provinciali.

I fatti si svolgeranno nell’84, un anno dopo gli eventi che hanno minacciato la pace di un’amena cittadina americana, Hawkins. La stagione sarà composta da 9 episodi che, a detta degli autori, si ispirano ai sequel di famosi film di azione degli anni Ottanta come Terminator 2, L’Impero colpisce ancora, Aliens e Indiana Jones e il tempio maledetto.