Il Segreto, anticipazioni dal 13 al 18 febbraio: doppio matrimonio a Puente Vejo, arriva Camila, la moglie di Hernando

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto.

IL SEGRETO 13 FEBBRAIO

Dopo aver risolto il caso Eliseo, ignaro dei piani di Hernando, Severo chiede a Candela di diventare sua moglie. Prado e Matias si salutano promettendo di continuare la relazione a distanza.

IL SEGRETO 14 FEBBRAIO

Hernando continua a portare avanti il piano di ricanalizzazione dell’acqua senza curarsi dei danni che arrecherà ai Santacruz.Camila abbraccia Elias credendo che sia suo marito, Beatriz li vede e rimane perplessa. Camila, moglie di Hernando, arriva a Puente Vejo. Grazie al suo buon carattere diventa subito amica di tutti, compresa Beatriz.

IL SEGRETO 15 FEBBRAIO

Fe ascolta una conversazione tra Francisca e Mauricio in seguito alla quale la cameriera rimprovera duramente Mauricio. Alfonso e Ramiro presteranno a Mariana e Nicolas i soldi necessari per acquistare un negozio e una casa in paese. Hernando parte per qualche giorno lasciando Camila con Beatriz. Camila cerca di diventare amica di Beatriz a cui confessa i suoi piani futuro mettendo di malumore la ragazza. Tomasa, l’aiutante di Emilia e Alfonso, subisce un misterioso incidente e Rafaela subentra al suo posto.

IL SEGRETO 16 FEBBRAIO

Francisca si reca da Camila per fare la sua conoscenza. Raimundo manifesta a favore dei diritti dei lavoratori. Francisca incarica Mauricio di vegliare su Raimundo. Francisca informa Raimundo che la Guardia Civile sta cercando le matrici usate dagi anarchici per stampare le banconote false.

IL SEGRETO 17 FEBBRAIO

Mauricio, venendo a conoscenza della richiesta di denaro fatta da Onesimo a Fe, interviene mettendolo in fuga. Camila chiede scusa a Beatriz. Hernando torna e ancora una volta delude le aspettative della moglie.

IL SEGRETO 18 FEBBRAIO

Hernando dice chiaramente a Camila che non la ama anche se l’ha sposata per procura prima dell’incendo al Jaral, lei dovrà fare solo la madre a Beatriz. Camila racconta a Hernando della visita ricevuta da Francisca e da Don Anselmo, provocandogli una reazione rabbiosa.