Altro che Amici: “Carlo Conti e Maria De Filippi tra un po’ si tiravano i comodini”

Carlo Conti e Maria De Filippi si sono sempre dichiarati grandi amici, tanto che prima di sceglierla come co-conduttrice, Conti aveva già invitato Maria al Festival come ospite. Poi, appunto, la decisione di condividere con lei il palco dell’Ariston, le fatiche ma anche la gloria di un Festival di grande successo.

Eppure secondo la gossip blogger Selvaggia Lucarelli, tra Carlo Conti e Maria De Filippi non sono sempre rose e fiori. In particolare, lo stress dei cinque giorni di kermesse avrebbe rovinato gli idilliaci rapporti tra i due man mano che la finale si avvicinava.

“Se vabbè. Di sera in sera Carlo e Maria si sono stati sempre più sul cazzo. Un’altra settimana e si tiravano i comodini” ha sentenziato su Twitter la Lucarelli, scatenando le reazioni dei fan che non si sono trovati affatto d’accordo con lei e che, in gran parte, hanno ipotizzato che la blogger stesse solo “rosicando” per il fatto di non essere stata selezionata per la giuria.