Beautiful, anticipazioni dal 13 al 18 febbraio: Eric lascia Quinn, Liam e Steffy di nuovo insieme?

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL 13 FEBBRAIO

Mentre Wyatt pensa al servizio fotografico di Steffy e Liam cerca di convincerlo a chiamare sua madrea a Los Angeles per verificare che si trovi davvero negli Stati Uniti, Steffy reagisce con rabbia alla notizia della storia d’amore tra Eric e Quinn.

BEAUTIFUL 14 FEBBRAIO

Mentre Liam è sempre più convinto che Quinn sia a Montecarlo, Steffy dice alla donna di non avvicinarsi a suo nonno. Quinn, va da Wyatt e gli dice che si trova a Montecarlo per Eric. Brooke e Ridge si confrontano sulle rispettive storie.

BEAUTIFUL 15 FEBBRAIO

Wyatt e Steffy sono sconvolti dalla notizia della relazione tra Quinn ed Eric e obbligano entrambi ad interromperla. Quinn, però, non demorde e dice ad Eric di essere cambiata e di volere una storia con lui. Eric è combattuto: da una parte vorrebbe continuare a stare con la donna ma dall’altra non vorrebbe ferire Steffy. Nel frattempo, Brooke e Ridge si dicono preoccupati per Eric.

BEAUTIFUL 16 FEBBRAIO

La presenza di Quinn nella vita di Eric preoccupa la famiglia Forrester, in particolare Steffy. Eric, capendo la situazione delicata, decide di chiudere con la donna.

BEAUTIFUL 17 FEBBRAIO

Dopo che eric ha allontano Quinn per non deludere Steffy, Liam chiede alla donna di tornare insieme.

BEAUTIFUL 18 FEBBRAIO

Thomas esrpime a suo apdre i dubbi sul matrimonio tra Steffy e Wyatt. Mentre Liam cerca di convincere Steffy a tornare con lui, Eric dice a Wyatt di tenere molto a Quinn ma gli dice che per il bene di tutta la famiglia, tra loro è tutto finito.