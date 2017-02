Chiara: “Sapevo che non avrei vinto Sanremo”

Si è classificata solo 14esima al Festival di Sanremo 2017, ma l’ex vincitrice di X Factor, Chiara Galiazzo, è orgogliosa di se stessa e del proprio brano Nessun posto è casa mia.

“Ciao ragazzi, la domenica post Sanremo è sempre tra le più difficili, Sanremo si svuota e l’ eccitazione confusa della settimana si spegne in un secondo – ha scritto Chiara su Facebook per rispondere a tutti i commenti dei fan indignati per la classifica finale del Festival – Leggo i vostri messaggi, mi fa ovviamente piacere che voi mi scriviate che meritavo qualche posto in più, ma voglio che sappiate che il motivo per cui sono venuta a Sanremo io l’ho raggiunto, sapevo ed ero consapevole di aver fatto una scelta difficile ma l’ho portata avanti con affetto e passione perché volevo mostrarvi ciò che sono, ciò che sento e ormai nella vita ho capito che o c’ è verità o non esiste nulla, perché delle classifiche dopo una settimana non si ricorda nessuno, ma le cose belle fatte non si dimenticano, anzi rimangono e come una goccia piano piano arrivano dove devono arrivare. Sono quindi felice di tutto perché l’ho scelto e lo amo profondamente, ora prenderò un paio di giorni per dormire e poi non vedo l’ora di farvi ascoltare tutto il resto del disco”.

Questo sì che è perdere con stile! Brava Chiara!