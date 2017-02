Stefano De Martino ed Elena D’Amario stanno insieme? La ballerina svela tutto

Stefano De Martino ed Elena D’amario stanno insieme o sono solo amici? I due ballerini di Amici di Maria De Filippi, dopo aver condiviso l’avventura come allievi della scuola più famosa d’Italia, si sono ritrovati insieme nel corpo di ballo dei professionisti. Tra i due c’è sempre stato uno splendido rapporto d’amicizia ma dopo il divorzio di Stefano De Martino da Belen Rodriguez, sono aumentati i rumors che vorrebbero i due ballerini innamorati.

STEFANO DE MARTINO ED ELENA D’AMARIO, TUTTA LA VERITA’

Mentre i fans sognano la coppia formata da Stefano De Martino ed Elena D’Amario, a svelare tutta la verità è proprio la ballerina, diventata famosa anche negli Stati Uniti. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Gente, Elena D’amario ha spiegato che tra lei e Stefani non c’è assolutamente una storia d’amore. I due si vogliono molto bene tra ad unirli è solo una bella amicizia.

“Siamo molto legati, ci vogliamo bene…Ci siamo incontrati che eravamo adolescenti, è stato un periodo di formazione indimenticabile. E infatti tra me e Stefano si è creato un feeling profondo, una grandissima e bellissima amicizia”.

La giovane ballerina, però, non esclude nulla. Elena, infatti, sembra aprire alla possibilità di una relazione con De Martino in futuro: “Non ho la sfera di cristallo per sapere cosa succederà tra noi. Non do nulla per scontato. Quando torno a casa è piacevole rivedersi. Conduciamo entrambi vite intense, ricerchiamo tutti e due la semplicità”.