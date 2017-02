Una Vita, anticipazioni dal 13 al 17 febbraio: Teresa ricorda Cayetana e il passato, Lourdes muore

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 13 FEBBRAIO

Mauro rivela a Felipe come ha conosciuto Humildad e perchè è costretto a stare con lei. Quiroga convince Guadalupe a farsi intervistare. Quando Leonor lo scopre si preoccupa molto. Felipe, ancora furioso per il romanzo di Leonor, ne regala una coppia a Cayetana per convincerla ad allearsi con lui contro la ragazza. Maria Luisa chiede a Victor di non cercarla più.

UNA VITA 14 FEBBRAIO

Maximiliano vede Lourdes appropriarsi di una grossa somma di denaro e lo rivela a Trini. Lourdes sta per fuggire con i soldi ma Trini arriva in tempo per fermarla. Le due donne di affrontano, Ramon accorre ma Lourdes riesce a fuggire. Teresa sta per lasciare la città ma Fabiana le chiede di passare in soffitta per leggere una lettera. La ragazza accetta ma quando arriva resta stupita: si tratta della ninna nanna che le cantava quando era piccola ed è assalita dai ricordi.

UNA VITA 15 FEBBRAIO

Teresa inizia a ricostruire il suo passato e si scaglia contro la domestica accusandola di giocare sporco. Fabiana informa subito Cayetana. Lourdes, nel tentativo di fuggire cade dalle scale e resta in fin di vita. In punta di morte, la donna confessa a Ramon di aver finto il suicidio per poter vivere in argentina con l’amante e di essere tornata solo per procurarsi i soldi necessari per farlo uscire dal carcere.

UNA VITA 16 FEBBRAIO

Maria Luisa origlia la conversazione della madre e scappa sconvolta. Tutti si allarmano. Alla fine, a trovarla, è Victor che la riporta a casa. Cayetana minaccia Leonor per i contenuti del suo romanzo. Lolita e Guadalupe scoprono che Quiroga ha travisato le loro parole descrivendo le domestiche come vittime dei soprusi dei signori. Teresa decide di restare ad Acacias per aiutare Mauro a smascherare Cayetana.

UNA VITA 17 FEBBRAIO

Mauro rifiuta di aiutare Teresa la quale confessa a Suor Brigida di avere ricordato tutto sul suo passato. Maria Luisa non ha il coraggio di vedere la madre in fin di vita. Trini e Victor decidono di non dire a Maria Luisa tutta la verità sulla madre per evitare altre sofferenze. Lourde muore alla presenza di Ramon e Trini che la piangono insieme. Le domestiche riferiscono a Leonor il cotenuto dell’articolo di Quiroga che rischia di far perdere loro il lavoro. Leonor chiede al giornalista di pubblicare una rettifica che, però, rifiuta categoricamente.