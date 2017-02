Asia Argento dà della grassona alla Meloni: la lite social finisce così

L’attrice Asia Argento ha pubblicato su Instagram uno scatto che ha fatto discutere. Protagonista della foto, fatta di nascosto in un ristorante, la leader di Fratelli d’Italia e neomamma Giorgia Meloni, ripresa di spalle mentre mangia.

Nella didascalia, Asia le dà della fascista, della grassona e della riccona senza vergogna, scatenando un mare di polemiche. Una prima reazione della Meloni è stato un post su Facebook: “Pubblico questo commento di Asia Argento a una foto che mi ha fatto di nascosto (temeraria), perché, al di là dei soliti insulti triti e ritriti che non mi interessano, mi ha molto colpito che abbia parlato della mia “schiena lardosa”. Lo pubblico per dire a tutte le donne che hanno partorito da pochi mesi e che per dimagrire non usano la cocaina di non prendersela se qualche poveretta fa dell’ironia sulla loro forma fisica. Valeva la pena mille volte di prendere qualche chilo. Ps. E sappiate che pagate il canone Rai anche per stipendiare gente di questa levatura“.

La risposta della Meloni, con quel riferimento nemmeno molto velato ai problemi di droga della Argento, non ha certo fermato la polemica ma, piuttosto, l’ha alimentata.

Per tentare di mettere la parola Fine a questa faccenda, la Meloni ha pubblicato un nuovo post su Facebook annunciando che tra lei e Asia è tutto chiarito: “Oggi pomeriggio ho ricevuto la telefonata di Asia Argento, che ha voluto scusarsi con me a voce per l’episodio accaduto nei giorni scorsi. Mi ha detto di aver compreso la gravità del fatto e io ho accettato le sue scuse. Per quanto mi riguarda questa storia finisce qui“.