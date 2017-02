Belen Rodriguez parla di Corona: “L’ho sognato, usciva dal carcere e…”

Belen Rodriguez torna a parlare dell’ex fidanzato Fabrizio Corona. La showgirl argentina, in un’intervista rilasciata a Sette, inserto del Corriere della sera, ha confessato di aver sognato l’ex re dei paparazzi, attualmente in carcere in attesa che inizi il nuovo processo contro di lui.

BELEN RODRIGUEZ, NUOVE DICHIARAZIONI SU FABRIZIO CORONA

Quella tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona è stata una storia importante, naufragata nel momento in cui i problemi giudiziari di Corona hanno fatto capire a Belen che non avrebbe potuto avere il futuro sentimentale che sognava da bambina. Nonostante la fine della storia, però, Belen non ha mai negato di provare un profono affetto per un uomo con cui ha trascorso degli anni importanti.

Pur non avendo più rapporti con lui, Belen Rodriguez continua ad essere legata a Fabrizio Corona, apparso recentemente nei suoi sogni.

“Sa che l’ho sognato proprio questa notte? Ho sognato che usciva dal carcere e io ero sopra le spalle di Andrea (Iannone), a cavalluccio, e ridevo e avevo i capelli tutti arruffati, biondi dal sole, e Fabrizio mi guardava dalla macchina, mi faceva segno che andava bene e sorrideva a cinquanta denti nel vedermi contenta. Poi andava via”, ha dichiarato la showgirl a Sette.

La Rodriguez, inoltre, ha spiegato le caratteristiche dell’uomo che le fa perdere la testa: “L’ignoranza, in senso positivo, mi attrae tanto. Non l’ignoranza di un mancato ragionamento. L’ignoranza che dico io è il modo”.