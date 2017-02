L’oroscopo del giorno di Paolo Fox: ecco cosa dicono le stelle…

Come ogni mattina, Paolo Fox torna su Radio Latte e Miele con il suo oroscopo del giorno. Vediamo come andrà la giornata di oggi, martedì 14 febbraio….

Ariete

Il periodo è talmente passionale che qualcuno potrebbe divagare, chi non è appagato dalla coppia andrebbe tenuto sotto controllo. Se avete interrotto un progetto che ha avuto successo, aspettate conferme per riprendere. In questo momento una passione è desiderata ed reale, chiudete storie inutili: se c’è una separazione in corso dovete arrivare ad una soluzione.

Toro

La giornata non sarà del tutto coinvolgente, ma cercate di gettarvi a capo fitto in questa festa degli innamorati. Chi è più arrabbiato dovrebbe stare attento alle parole, potreste prendervela anche con chi vi vuole dare un aiuto.

Gemelli

Se non potete festeggiare oggi la giornata di San Valentino potreste rimandare l’incontro a sabato 18, quella sarà una giornata tranquilla. La giornata di oggi vi regala comunque forti emozioni.

Cancro

Potreste discutere, anche se siete in coppia da tanto tempo. Il vostro segno è pieno di pensieri in questo periodo e li riversa anche in amore. Per chi ha chiuso una storia potrebbe essere una giornata piena di ricordi. Cercate di stare sereni.

Leone

Per il vostro segno: progetti alla grande. Se avete chiuso un rapporto nel 2016, non va recuperato. Le coppie invece che hanno superato una crisi andranno avanti. Chi è single ha buone possibilità, con questo cielo, di trovare l’amore.

Vergine

Cercate di aprirvi di più all’amore e mettere un po’ da parte le questioni pratiche e lavorative. Gennaio non è stato un buon mese dal punto di vista sentimentale, ma a febbraio si può recuperare. In ambito lavorativo aspettate che i progetti avviati vengano recuperati, non temete: avrete successo.

Bilancia

Avete molte aspettative da questa giornata, ma potreste rimanerne delusi. In questo periodo pensate un po’ di più alle questioni pratiche e lavorative.

Scorpione

Certo, siete un segno romantico, ma non apprezzate molto le frasi sdolcinate. Richiedete una maggiore praticità. Chi ama uno Scorpione faccia una bella proposta per questo San Valentino. Un modo concreto per dire ‘ti amo’.

Sagittario

Quando c’è un cielo così bello arrivano belle offerte e proposte e bisogna scegliere quella giusta. Venere e Marte sono in ottimo aspetto, approfittatene. occhio se si vivono due storie o se ci sono persone che mettono in dubbio la vita amorosa.

Capricorno

Date tanto spazio al dovere e anche oggi probabilmente accantonate l’amore. Potrebbe esserci un po’ di lontananza in questi giorni. Cercate di confrontarvi un po’ di più con il partner e in generale con chi vi sta intorno.

Acquario

L’amore resta una cosa importante, i nati Acquario ora pensano alla famiglia e alle cose importanti. Siete un po’ delusi dall’amore quindi rivolgete molte energie nei sentimenti.

Pesci

Le giornate migliori della settimana sono quelle di giovedì e venerdì. Dovete recuperare un po’ di stabilità a livello emotivo. Molti lavoratori dipendenti vorrebbero mettersi in proprio, occhio a non fare passi falsi.