Stefano Bettarini, baci infuocati sull’Isola dei Famosi: la naufraga conferma tutto

E’ scoppiato l’amore in Honduras sull’Isola dei Famosi 2017. Mentre il pubblico aspetta l’inizio di una storia d’amore tra i naufraghi, la passione è scoppiata tra Stefano Bettarini e una naufraga, considerata la più bella della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2017.

STEFANO BETTARINI, SCOPPIA LA PASSIONE CON DAYANE MELLO

Stefano Bettarini ha fatto colpo su Dayane Mello. La modella brasiliana, la prima eliminata dell’Isola dei Famosi 2017 non è riuscita a resistere al fascino dell’ex calciatore verso il quale aveva già espresso il suo interesse prima ancora della partenza per l’Honduras. Il settimanale Chi pubblica le foto dei baci infuocati tra Stefano Bettarini e Dayane Mello, tornata in Italia.

Nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi 2017, la modella brasiliana ha confermato il flirt con Bettarini. “Un incontro ravvicinato tra me e Stefano Bettarini? Chiedete a lui. Stefano è bellissimo, abbiamo fatto una passeggiata in spiaggia, che è andata bene. È tutto molto recente ma stiamo bene insieme. Sono felice. Io parlo dell’Isola non della mia vita privata”.

In studio, poi, sono arrivati dei fiori accompagnati dal seguente biglietto: “Bentornata, in studio sei sola o con le guardie del corpo? Sappi che ricordo la qualità e l’intensità dei nostri momenti. Ti mando un abbraccio fortissimo. S.”.

La storia tra Stefano Bettarini e Dayane Mello è stata poi commentata da Vladimir Luxuria che, credendo ci fosse la pubblicità, si è lasciata andare alla seguente battuta: “Mi raccomando fate subito un figlio”.