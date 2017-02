Gigi D’Alessio: “Nessuna crisi con anna Tatangelo”

Gigi D’Alessio, dopo le polemiche per l’eliminazione dal Festival di Sanremo

GIGI D’ALESSIO DIFENDE L’AMORE CON ANNA TATANGELO

, torna a parlare del rapporto con Anna Tatangelo. Nonostante in molti li considerino perennemente in crisi, tra i due procede tutto a gonfie vele. A ribadirlo è lo stesso Gigi D’Alessio ai microfoni del

“Io ho capito che certi giornali hanno bisogno di mangiare. Forse dovrei essere io a dare le notizie così almeno non scrivono caz*ate. Hanno detto che io e Anna eravamo in crisi perché non mi ha portato alla promozione del suo film: lo saremmo stati se mi ci avesse invitato (ride, ndr)! Dopo 12 anni stiamo ancora a parlare di noi”, ha dichiarato Gigi D’Alessio.

L’artista spiega perché ha preferito non fare servizi fotografici con Anna Tatangelo e il figlio per Sanremo: “Non ho fatto servizi con lei e mio figlio perché a Sanremo sono venuto a fare musica. È ovvio che se vado a Disneyland ci vado con loro, con chi ci devo andare?”.

Infine, Gigi D’Alessio ha parlato del prossimo impegno a Made in Sud: “Non vado a fare il simpatico, ho accettato perché nel programma ci sarà anche la musica, quindi farò un po’ il vigile urbano, dirigerò il traffico. Ci saranno ospiti, duetti, la prima che vorrei avere è proprio la Mannoia che ama la musica napoletana. Intendo fare qualcosa di bello, nelle mie corde, e l’obiettivo è prendere Made in sud e farlo diventare più nazionale, non tenerlo solo per il meridione. Altrimenti facciamo la fine della giuria di qualità (ride, ndr)”.