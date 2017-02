Isola dei Famosi 2017, Dayane Mello attacca Eva Grimaldi: “E’ una persona falsa”

Dayane Mello, la nuova fiamma di Stefano Bettarini e prima eliminata dell’Isola dei Famosi 2017 punta il dito contro Eva Grimaldi. La modella brasiliana, infatti, accusa l’attrice di essere una persona falsa come aveva già fatto Raz Degan nel corso della scorsa puntata del reality quando l’attore istraeliano ha rivelato di trovarsi di fronte ad una persona che non fa altro che recitare.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DAYANE MELLO ATTACCA EVA GRIMALDI

Ai microfoni di Blogo, Dayane Mello ha svelato i motivi della sua eliminazione precoce: “Penso di essere uscita così presto perché la strategia di ogni concorrente sull’Isola è stata quella di eliminare il più forte. Io mi considero molto forte di carattere, anche se non hanno veramente capito come sono fatta e la donna che sono io. E come vedi ora è uscita Nathaly e Raz Degan è tra i nominati, tutti personaggi forti. Tutti avevano una strategia”.

La modella brasiliana, poi, punta il dito contro Eva Grimaldi: “Per me lei recita veramente. Ogni volta che vedeva la telecamera cambiava atteggiamento. Falsa anche nella prima nomination quando mi ha votato: non c’entrava niente il fatto che, secondo lei, io non facessi niente. Era solo una scusa. Per me lei recita ed è falsa”.

Proprio Eva Grimaldi continua ad essere al centro di un caso spinoso. Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2017, eva grimaldi ha rivelato di essere stata delusa da Raz Degan, reo di averla nominata. L’attore le ha chiesto come l’avessa saputo dal momento che la sua è stata una nomination segreta non ricevendo risposta.

Vladimir Luxuria e Alessia Marcuzzi hanno cercato di chiudere il caso rivelando come la sua sia stata una nomination palese. Peccato, però, che non sia così. Chi ha rivelato, dunque, ad Eva Grimaldi la nomination di Degan? C’è davvero una talpa come ha dichiarato Raz?