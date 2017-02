La fidanzata di Andrea Marcaccini pubblica i messaggi sulle violenze

Si chiama Daniela De Jesus la donna che ha denunciato per violenza privata, lesioni, sequestro di persona e stalking il modello Andrea Marcaccini, concorrente dell’Isola dei Famosi.

“Quando a fine giugno dello scorso anno ho saputo di questa denuncia della mia ex, per me è stato un periodo di depressione. Io mi trovavo a piangere da solo di sera. Per me era un vergogna. Non sono così e non mi vedo così – aveva dichiarato in tutta risposta il naufrago, cacciato dall’Isola dei Famosi – Le cose non sono andate come ha detto lei. Io la stavo lasciando, e lei un giorno voleva picchiare un’altra ragazza, così la stavo tenendo e siamo caduti a terra facendoci male. Lei è stata due giorni da me, ma al terzo giorno quando io sono andato al lavoro è andata in ospedale a farsi fare una prognosi e poi è andata dalla polizia a denunciare il fatto“.

Il popolo del web si è schierato dalla sua parte, accusando Daniela di essersi semplicemente goduta il suo piccolo momento di gloria approfittando del successo dell’ex fidanzato. Ma Daniela non ci sta, e pubblica su Instagram una conversazione fatta con Andrea in cui lui sembra ammettere le violenze:

In effetti nel messaggio Andrea parla di “alzare le mani”, che è ben diverso dal cadere facendosi male. Dove starà la verità? Da una parte, dall’altra o, come spesso capita… nel mezzo?