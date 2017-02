Nancy Brilli: “Io rifatta? No, sono i segni del cancro”

Nancy Brilli è una delle attrici italiane più amate dal pubblico. Tuttavia, nonostante il successo, anche Nancy Brilli deve fare spesso i conti con le critiche. I fans, infatti, pur riconoscendo il suo grande talento, la accusano di essersi stravolta facendo un uso eccessivo della chirurgia plastica.

NANCY BRILLI SVELA LA MALATTIA

Stanca di essere definita “di plastica”, Nancy Brilli ha deciso di svelare finalmente la verità sul suo aspetto fisico. Con un post pubblicato su Facebook, l’attrice ha rivelato di portare i segni del tumore che l’ha colpita alcuni anni fa.

“Per chi commenta causticamente sul fatto che sarei di plastica: una volta per tutte, così vi mettete l’anima in pace:

-1 legamenti del gin dx ricostruito in materiale plastico

-2 addome ricucito per ben 8 operazioni all’apparato riproduttivo.

-3 conseguentemente al tumore all’ovaio, all’asportazione di utero, altro ovaio e tube,

-4 per un’infiammazione in corso dipendente dalla patologia di cui sopra, operazione al seno.

La faccia è la mia, occhi orientali (ascendenze ucraine) e labbra. A volte più trucco, a volte meno. A volte distruzione da stanchezza post spettacolo, in genere esibita molto poco generosamente con foto fatte alle tre di mattina. Spesso extension di tutti i tipi, ho capelli ingestibili con l’umidità.

Vi ho reso più tranquilli/e ? Sicuramente aggiornati.

Con un sorriso per voi.

Nancy”.