Sanremo: Fiorella Mannoia ha copiato Michele Bravi? L’accusa di plagio (VIDEO)

Non c’è pace per Fiorella Mannoia, che dopo essersi vista strappare per un pelo la vittoria a Sanremo 2017 da un “giovane” con la sua scimmia, ed essere stata accusata di aver copiato un brano di Fiordaliso (“Accidenti a Te”) presentato al Festival di Sanremo nel 2002… ora dovrà (sempre che ne avrà voglia) difendersi da nuove accuse di plagio che arrivano dal web.

Un utente Youtube, tale Fabio Gilberti, ha infatti scoperto una certa somiglianza tra il brano sanremese della cantante (“Che tu sia benedetta“) e un pezzo del 2014 di Michele Bravi (“Un mondo più vero“), quarto classificato al Festival.

In effetti le intro dei due brani e il riff di piano in sottofondo nelle prime strofe sono molto simili… Che ne pensate?