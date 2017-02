Tiziana Cantone, sbloccato il suo iPhone: gli ultimi messaggi del suo ex

La morte di Tiziana Cantone ha sconvolto il web anche perché, in buona parte, è stata proprio la rete a causarla, facendo girare il video hard diffuso dall’ex fidanzato della 31enne di Mugnano. La Cantone e la sua frase (“Stai facendo un video? Bravoh!“) sono diventati un tormentone, e Tiziana si è trasformata ben presto in meme. La giovane non ha retto alla vergogna e lo scorso settembre si è tolta la vita.

Grazie a un abile trucco che arriva direttamente dall’FBI, la procura di Napoli nord con a capo Francesco Greco è riuscita ad accedere ai contenuti sull’iPhone di Tiziana visualizzando le ultime chiamate e gli ultimi messaggi di WhatsApp.

Tra gli ultimi messaggi vocali inviati a Tiziana poco prima della sua morte, spicca quello in cui il suo ex, Sergio Di Palo, le dice “Ma non hai capito che per me sei solo un buco?“.

I contenuti del telefonino di Tiziana saranno molto utili agli inquirenti per capire se ci sono davvero le basi per un’accusa di istigazione al suicidio. Non resta che attendere la fine di questa triste storia.