Sonia Lorenzini è finita nell’occhio del ciclone. Dopo essere stata accusata da Mario Serpa di essere d’accordo con Federico Piccinato per la scelta finale, Sonia Lorenzini potrebbe essere costretta a lasciare il trono di Uomini e Donne già nella prossima registrazione.

SONIA LORENZINI SMASCHERA MARIO SERPA?

Sonia Lorenzini, infatti, ha sempre negato di avere dei contatti con Federico Piccinato con il quale ci sarebbe stato solo un incontro in discoteca. Sonia, tuttavia, ha più volte ribadito di non avere il numero di telefono di Federico che, tuttavia, farebbe parte della sua vita da diversi mesi. Sui social, infatti, sono emersi like di Sonia alle foto di Federico che darebbero ragione a Mario Serpa.

La posizione di Sonia, dunque, diventa sempre più delicata. La tronista, dopo essersi fatta amare dalla redazione di Uomini e Donne sarebbe ai ferri corti con gli autori del programma di Maria De Filippi che avrebbero scoperto le sue menzogne. “Le bugie hanno le gambe corte“, ha scritto Raffaella Mennoia sui social lasciando intendere che si riferisse proprio a Sonia Lorenzini. Ad aggiungere nuovi dettagli al presunto rapporto tra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato è il Vicolo delle News che pubblica il commento di una lettrice che ha analizzato perfettamente tutte le puntate che hanno Sonia come protagonista.

“Per curiosità mi sono andata a rivedere la puntata della segnalazione di Sonia su Claudio D’angelo. Ad un certo punto lui dice che gli hanno riferito di un ragazzo tutto tatuato (cioè Federico) con cui ha parlato in un locale e Sonia dice: ‘Io sapevo che ti riferivano questa cosa perché questo ragazzo mi ha mandato un messaggio e mi dice cancella la conversazione perché degli amici tentatori di Claudio ci hanno visto e potrebbero creare dei casini. Sonia ha anche aggiunto che, non avendo niente da nascondere, non ha cancellato niente. Quindi Sonia e Federico non si sono scambiati solo quattro chiacchiere nel locare, si sono proprio scritti?!”, scrive la lettrice del Vicolo delle News.

Sonia, dunque, sarà costretta a lasciare il trono? Prima dell’addio, però, stando a quanto scrive il portale Anticipazionitv, Sonia Lorenzini potrebbe rivelare dei dettagli scomodi su Mario Serpa la cui storia con Claudio Sona non sarebbe vera.