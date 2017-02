Anticipazioni Uomini e Donne, clamoroso: Sonia Lorenzini ha scelto, la decisione definitiva di Manuel Vallicella

Sono appena state registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne e le sorprese non sono mancate. Sonia Lorenzini ha scelto a sorpresa il corteggiatore Emanuel Mautì mentre Manuel Vallicella ha lasciato ufficialmente il trono.

Ecco tutte le anticipazioni di Uomini e Donne pubblicate dal sito di Uomini e Donne:

“Oggi, giovedì 16 febbraio, si sono registrate le nuove puntate del Classico Maria fa entrare Sonia, Luca, oggi in versione samurai e Manuel e inizia la puntata proprio da lui che aveva annunciato di sentirsi inadeguato al trono, lui oggi conferma – ogni giorno che passa mi rende sempre più convinto, cerco la serenità e qui vivo l’angoscia – spiega, vive questa decisione come una sconfitta personale , ma per la prima volta ha deciso di fare del bene a se stesso e non agli altri!

Gianni gli professa un affetto certamente condiviso da tutto il pubblico che gli tributa un grande applauso, Manuel considera questa la sua più grande conquista; Carmen pensa che se questa decisione lo fa star bene è giusto che lo faccia, lo stesso pensa Fabiana, Francesca gli dice che sarebbe contenta di conoscerlo fuori dallo studio, lui prima di uscire abbraccia Maria con affetto, per lui è stata come una seconda mamma, quindi abbraccia tutti gli altri ospiti e le ragazze venute per lui decidono, al completo di andare via- siamo venute per lui –

Tina sdrammatizza annunciando che anche lei lascerà la trasmissione ma viene fermata da Maria che gli presenta il nuovo tronista: si chiama Marco, nato a Milano, laureato alla Bocconi e master all’estero, arrivato fra i primi 20, qualche anno fa ha fatto il modello, bella esperienza ma adesso imprenditore, si definisce uno che nella vita ama ridere, è legatissimo alla famiglia che lo ha reso ciò che è, ha la mamma è spagnola, lui spera di incontrare l’amore, cosa che non capita a molti…e Tina ci ripensa e non se ne va più Entrano le ragazze per l’appuntamento al buio, lui come sempre, potrà decidere chi tenere echi no e Tina lo invita a non fare complimenti!

Luca le ha guardate con interesse, lo definisce molto fortunato e dice di essersi innamorato tre volte, fa il nome di Greta e Valentina, poi Marco indica Claudia, la conosce da tento per ragioni di lavoro e se non è scattato nulla prima è difficile che succeda ora, si salutano.

A sorpresa Maria parla di una coppia del passato e manda un video: appaiono sul led i volti di Alessia e Aldo quando vennero in trasmissione ad annunciare la fine della loro storia…poi appare una scritta “ A volte per ritrovarsi bisogna perdersi” ed eccoli fare il loro applauditissimo ingresso in studio insieme al loro Niccolò; Maria è molto contenta della loro ritrovata felicità e Alesai confessa che ci sperava , intanto il piccolo fa “l’attore” , mentre i suoi genitori hanno capito i reciproci errori e sanno di non doverli più ripetere e lui sostiene che dopo avere toccato il fondo, ora stanno meglio di prima; brava Alessia a lasciarlo andare ma anche ad avere la tenacia di aspettarlo, racconta che i loro genitori sono quelli che hanno sofferto di più , ma ci sono sempre stati; Maria è piacevolmente colpita dal recupero di qualche etto di lei e dalla “vergogna” minore di lui. Per Sonia entra un nuovo Emanuele, conosciuto su Witty, quindi Giovanni, Federico e l’altro Emanuele;

per Luca ecco Martina, Marcella, Giulia, Soleil, quindi, per la gioia di Sonia, ecco entrare Mario.

Si parte dalla discussione dell’ultima volta (puntata 10 febbraio), un recall lo riassume completamente, poi parte l’esterna con il nuovo Emanuele. Un ricco aperitivo con ostriche, che lei sembra non gradire, e un pittoresco e spontaneo complimento anticipano le critiche ai rivali – quattro ebeti, freddi e viscidi – poi al momento dei saluti lui vorrebbe un bacio vero perché sulla guancia bacia la mamma!

In studio gli altri si fanno subito sentire e lui spiega: Emanuele lo stima molto ma, come Robocop, non capisce il suo interesse per Sonia; a Mirko ribadisce che per quello che ha visto…conferma! A un risentito Giovanni dice che è un “contorno”, Tina lo vede già a casa, Gianni invece gli attribuisce una forte personalità.

Dopo la scorsa puntata Emanuele raggiunge Sonia in camerino e, abbracciandolo, lei confessa di essere stanca, credeva di essere più forte ma le continua accuse su Federico la stanno piegando, così ha difficoltà a vivere bene le altre conoscenze, lui riconosce di essere rimasto stranito per quanto sentito ma sa anche che lei non può non avere sentito certe emozioni, si lasciano dopo tanti piccoli baci.

Federico dice di stare male per quanto visto e Tina esce dallo studio, Emanuele non lo considera nemmeno un rivale perché dice solo “bip bip”, Tina rientra. Prima della loro esterna vuole sapere se lui e Sonia hanno mai avuto un contatto, lui confessa che, subito dopo averla incontrata, le ha mandato due messaggi dicendole che doveva fare il suo percorso con Claudio (ex tronista) ma che le aveva fatto piacere conoscerla.; Emanuele gli chiede perché ha sempre negato, facendo finire lei nell’occhio del ciclone e mettendola in difficoltà – sei falso – Jack li accusa di essere falsi entrambi così Sonia chiede che venga mandata l’esterna, risponde con quella all’insinuazione di Jack perché nel video racconta per filo e per segno come sono andate le cose e poi, finalmente più sereni, vanno insieme ad una mostra dal titolo Love e lei gli confessa di tenere a lui.

Tornati in studio Gianni accusa Federico di avere ammesso la verità solo quando Sonia ha chiarito tutto, Mario insorge perché alla fine lo hanno definito cattivo e uno che getta fango, quando poi le cose erano vere…la tronista motiva la definizione perché lui continuava a insinuare un accordo che non c’era; a sorpresa Emanuele ringrazia Mario per aver fatto emergere la verità, Sonia non apprezza affatto il suo atteggiamento e manifestando un notevole fastidio, gli dice che se non gradisce se ne può anche andare; lui la ferma per finire il suo discorso: la chiarezza e la verità sono sempre stati fondamentali …però se poi a casa sta male…lui continua ad avere fantasmi che gli girano nella testa, Sonia spiega che – più di questo ora non posso darti – e lui ribatte che non vuole essere messo sul piatto della bilancia avendo come contrappeso Federico; Sonia pensa di non piacergli abbastanza e lo stesso ritiene Gianni, fra lei e il corteggiatore scatta una vera lite e lui se ne va furioso, seguito però dalla tronista nel backstage ma Emanuele non si ferma affatto e soprattutto non vuole parlare, seguito dalle telecamere finché si può…poi si sente solo la voce di lei che lo esorta ma non si sentono le sue risposte, si capisce solo che stanno tutti male!

Intanto Tina entra in studio portando fazzolettini anti lacrime, Gianni pensa che quanto accade sia a favore di Sonia mentre mette in dubbio il comportamento di Emanuele, mentre Giovanni, all’accusa di non battere ciglio, replica che aspetta il suo rientro perché forse qualcuno dei corteggiatori lo perderà…

Si parla di Luca e da dove si era rimasti con il consueto contributo che riassume i fatti passati. quindi segue la nuova esterna con Soleil: al mare, fra cuscini e veli candidi, si parla un po’ di Giulia e poi…arriva il loro primo bacio; tornati in studio il tronista dice di fare fatica a commentare questa esterna perché, due ore dopo, sul profilo di lei, è stata pubblicata una sua foto “molto intima” che riguarda il suo passato! Lei reagisce dicendo che la vittima è solo lei perché l’hanno “violata”, lui ribadisce che gli ha fatto male e si è dispiaciuto per lei e ha chiesto sempre sue notizie alla redazione, tuttavia sono arrivate altre piccole notizie, Soleil è turbata e desidera chiarire i fatti: si tratta di una foto con il suo ex pubblicata da una terza persona a sua insaputa, ma emergono altri dettagli di una cena con una persona del Grande Fratello che la sponsorizza sui social e Luca le spiega che tutto ciò a lui non piace, Soleil aggiunge che, avendo sporto regolare denuncia, bisogna stare attenti a quello che si dice e Tina lascia lo studio; invece Luca la invita, se non le interessa nulla di lui, ad andare via per salvare la faccia perché se lo scoprisse dopo le farebbe fare una brutta figura; il nuovo tronista Marco si schiera dalla parte di Soleil, ma le accuse reciproche fra rivali non finiscono mai e si parla anche di un video ma professionale, in conclusione Luca si sente preso in giro da entrambe.

Nell’esterna Giulia raggiunge il tronista in albergo ma Luca non sembra molto contento dei suoi ultimi comportamenti pensa che, grazie alla maggiore notorietà, si sia montata un po’ la testa, lei risponde che non fa quello che non si sente, seccata dal comportamento di lui, alla fine c’è un abbraccio ma, tornati in studio il tronista dichiara di non vedere più la Giulia degli inizi che gli era tanto piaciuta perché vera e interessata ma adesso è troppo preoccupata dei social, la reazione di Giulia è immediata e nervosa , tanto che Alessia non si trattiene più e dice la sua – ma vi rendete conto di quello che dite? Siete concentrate su altro e vi siete perse, se siete interessate a lui fate un passo indietro e occupatevi di lui – chiosa, Giulia se ne va con aspre parole ma Luca non la trattiene Invece Sonia rientra e dichiara che ha troppo paura di perdere Emanuele per questo si scusa con gli altri corteggiatori ma deve ritirarsi, anche se non sa dove sia finito lui…ma la redazione deve averlo inseguito e raggiunto fin chissà dove, perché lui le arriva alle spalle, giusto in tempo per buttargli le braccia la collo e baciarlo con passione, scendono i celebri petali!

Federico si dispiace e dice di non essere stato capito elei è stata anche condizionata dalle chiacchiere, Giovanni le dice che si sarebbe ritirato ma è contento che abbia scelto Emanuele perchè è una persona che stima, invece Luca balla con Soleil e Mario ci tiene a dire a Sonia che non ce l’ha con lei e , poiché è bene quel che finisce bene, ballano insieme per sancire la pace!

Tina dedica i saluti a Federico”.