Ballando con le stelle 2017: tutto quello che c’è da sapere sui concorrenti

Milly Carlucci sta per tornare in tv con la nuova edizione di Ballando con le stelle. Il famoso talent show di Raiuno tornerà in onda sabato 25 febbraio sfidando C’è posta per te di Maria De Filippi, campione di ascolti. Per la nuova edizione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha messo su un cast variegato.

BALLANDO CON LE STELLE 2017, TUTTO SUI CONCORRENTI

Chi saranno, dunque, i concorrenti di Ballando con le stelle 2017? A svelare qualcosa in più sui vip che, da sabato 25 febbraio, scenderanno in pista dimostrando le loro doti ballerini è Novella 2000. Ecco la lista completa dei concorrenti.

Cristopher Leoni: dopo una lunga gavetta come modello, debutta come attore nel 2012 nella fiction con Gabriel Garko “L’onore e il rispetto 3. E’ fidanzato con Francesca Versace, figlia di Santo Versace.

Alba Parietti: da anni è una presenza fissa del mondo dello spettacolo. Ha lavorato come conduttrice e attrice ed è stata un sex symbol negli anni ’80 e ’90.

Giuliana De Sio: una delle attrici più brave del cinema e della televisione italiana. Partecipa a Ballando con le stelle per superare un anno difficile.

Anna Galiena: altra attrice meravigliosa, partecipa al talent show di Milly Carlucci con la speranza di trovare un fidanzato.

Martina Stella: diventata famosa da giovanissima con il film L’ultimo bacio, l’attrice ha deciso di misurarsi anche con il ballo.

Fabio Basile: campione di judoka, ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio.

Fausto Leali: cantante dalla voce straordinaria, è uno degli artisti più amati dal pubblico italiano.

Martin Castrogiovanni: rugbista argentino di orgine italiana.

Simone Montedoro: l’amatissimo Capitano Tommasi di Don Matteo si toglie la divisa da carabiniere per indossare i panni del ballerino.

Antonio Palmese: giovane attore che ha recitato in diverse fiction come Don Matteo, Amore criminale, Incantesimo.

Oney Tapia, campione paralimpico nel getto del peso e nel lancio del disco. Chiudono la lista dei concorrenti la giornalista politica Anna La Rosa e la modella russa Xenia. Smentita, dunque, la presenza della star de Il Segreto.