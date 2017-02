Emma Marrone, la confessione a cuore aperto a Maurizio Costanzo

Emma Marrone è la protagonista della nuova puntata de L’Intervista di Maurizio Costanzo. Nell’appuntamento che andrà in onda questa sera, alle 23.30 su canale 5, Emma Marrone aprirà il suo cuore al giornalista raccontando i dettagli più intimi e segreti della sua vita.

EMMA MARRONE, LA CONFESSIONE A MAURIZIO COSTANZO

Tutti i personaggi che sono già stati intervistati da Maurizio Costanzo nel suo nuovo programma non sono riusciti a trattenere le lacrime. Attraverso foto, video e parole, il marito di Maria De Filippi riesce a toccare le corde più profonde dell’anima dei suoi ospiti. Anche Emma Marrone non sarà da meno.

La cantante salentina racconterà tutto di sè: dal cancro al successo, dal rapporto con la sua famiglia fino ai suoi fidanzati. Emma Marrone, infatti, parlerà anche della sua vita privata e delle storie finite con Stefano De Martino, Marco Bocci e Fabio Borriello. Sarà, dunque, una confessione a 360° quella a cui si lascerà andare la cantante salentina.

A dare una piccola anticipazioni di quello che accadrà questa sera è WittyTv che ha pubblicato un’anteprima in cui Emma dice: “Sono una che quanto le emozioni sono vere e sentite, le lascia andare senza remore e senza vergogna. – dichiara la cantante – Io mi emoziono molto, ma lo faccio a modo mio, quindi potrebbe succedere di tutto. I ricordi sono importanti, soprattutto poi quando per la maggior parte sono in positivo. Devo dire che in questo sono molto fortunata. Maurizio con le sue domande scava molto, ma io sono una che è sempre convinta delle mie risposte perchè ciò che dico è ciò che sento e ciò che provo. Non mi sono mai nascosta. Quindi sarò sincera”.