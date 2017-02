Ilary Blasi e Francesco Totti: arriva la quarta cicogna?

“Ho fatto un parto naturale e mi sono alzata quasi subito. Diciamo che…sono pronta per il quarto figlio“: con queste parole pronunciate lo scorso marzo, subito dopo la nascita della piccola Isabel, Ilary Blasi aveva annunciato la voglia di allargare ancora la famiglia. A quasi un anno dalla nascita della terzogenita, Ilary Blasi e Francesco Totti stanno già aspettando il quarto figlio?

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI, RUMORS SU UNA QUARTA GRAVIDANZA

Secondo il settimanale Diva e Donna che ha beccato Ilary Blasi al parco, durante un tenero momento con la piccola Isabel che il prossimo 10 marzo compirà un anno, la bionda conduttrice e Francesco Totti starebbero già pensando di mettere in cantiere il quarto figlio. Mamma presente e amorevole, Ilary Blasi non ha mai nascosto il desiderio di realizzare il sogno del marito di avere una famiglia numerosa. La cicogna, naturalmente, non ha ancora fatto tappa a casa Totti ma nei prossimi mesi potrebbe arrivare il lieto annuncio.

Per il momento, però, Ilary Blasi si gode Cristian, Chanel e Isabel e i successi del suo lavoro. Dopo il trionfo ottenuto con la conduzione della prima edizione italiana del Grande Fratello Vip, infatti, Ilary Blasi è tornata al timone delle Iene.