L’oroscopo del giorno di Paolo Fox – giovedì 16 febbraio

Amore, salute, lavoro… cosa ci aspetta in questo soleggiato giovedì 16 febbraio? Ce lo rivela Paolo Fox, che come ogni mattina ha letto il suo oroscopo ai microfoni di Radio Latte e Miele.

Ariete

Da giovedì e fino a domenica recuperate. In amore è un grande momento, qualcuno potrebbe essere ricontattato da un ex o fare un incontro importante, certo le storie che nascono adesso potrebbero non essere durature. Se una persona è importante nella vostra vita, domenica sarà la giornata ideale per parlare.

Toro

Non siete in forma. Dovete rilassarvi e riposare, cercare di fare cose tranquille è uno dei motivi per cui in questi giorni state declinando alcuni impegni. Il fisico ha qualche problema.

Gemelli

Avete la grande fortuna di sapervi rinnovare e questo è un buon periodo per farlo. L’unica giornata da tenere sotto controllo, sarà quella di domenica. Nuovi amore favoriti e potrebbero anche nascere con persone che sono già legate, attenzione.

Cancro

Siete tra i segni più forti in amore, in questi giorni potete mettere al bando un sentimento, siete voi ad agire, per questo siete forti nonostante la vostra condizione di disagio. Siete voi che dettate le regole.

Leone

Lo scorso anno avete chiuso un rapporto, adesso dovete dimostrare che la vostra vita continua e non dovete tornare da persone che non vi meritano. Non cercate di fare ingelosire qualcuno credendo che un amore vendicato possa portare in auge un sentimento.

Vergine

Anche chi ha avuto una bella soddisfazione in ambito professionale, deve capire cosa fare adesso e quale impresa intraprendere. Il periodo è sereno, ma siete molto concentrati sul lavoro. Per quanto riguarda i sentimenti, chi è solo non cerca l’amore. Qualcuno deve risolvere un problema economico o di famiglia, nato a gennaio.

Bilancia

Il periodo potrebbe portare qualche ansia, i ritardi che ci sono stati sul lavoro vi spingono a recuperare: passerete qualche notte insonne. Se le ansie sono anche legate all’amore, attenzione: le condizioni per vedersi sono poche.

Scorpione

Siete un po’ nervosi perché aspettate novità di lavoro, ma qualche risposta potrebbe arrivare entro il 7 marzo. Giove arriverà nella seconda parte dell’anno, ma dovete rimboccarvi le maniche fin da adesso. Siate più sereni nel rapporto con gli altri e anche meno critici nei vostri confronti.

Sagittario

Il vostro segno ama il rischio e non si risparmia, siete ottimisti e non avete paura della vita. Lanciatevi negli incontri, possono essere importanti.

Capricorno

Attenzione alle proprietà, magari siete nervosi perché avete dovuto difenderne qualcuna. Cercate risposte e siete stanchi di attendere, così potreste dire qualche parola di troppo. Un consiglio? Siate più diplomatici, soprattutto in amore.

Acquario

Anche se potete ricevere i consigli giusti, volete decidere per conto vostro. Avete bisogno di stabilità emotiva e di sentimenti. Chi ha una bella storia può fare progetti. Un consiglio? Non cercate rapporti contro corrente, per vivere emozioni particolari si rischia di non avere tranquillità.

Pesci

Qualcuno vorrà prendersi un po’ di vacanza o un momento di pausa per risolvere qualche problema personale. Potrebbe esserci qualche novità. Per quanto riguarda il lavoro avete un cielo che può portare buone risoluzioni.