Sonia Lorenzini ha mentito alla redazione di Uomini e Donne? Ecco le presunte prove

Sonia Lorenzini ha davvero un accordo con Federico Piccinato? L’avventura della tronista sarebbe giunta al capolinea al punto che si attende solo l’annuncio ufficiale. L’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo, infatti, non sarebbe riuscita a smentire la segnalazione portata in puntata da Mario Serpa.

SONIA LORENZINI, LE PROVE DELLE SUE BUGIE

Sonia Lorenzini avrebbe mentito alla redazione di Uomini e Donne sul suo vero rapporto con Federico Piccinato, il corteggiatore con il quale, stando a quello che ha raccontato Mario Serpa, avrebbe un accordo per la scelta finale. A provare la colpevolezza di Sonia Lorenzini è una lettrice del Vicolo delle news.

“Puntata 8 Novembre a partire dal minuto 53:48! Per curiosità mi sono andata a rivedere la puntata della segnalazione di Sonia su Claudio D’Angelo e ad un certo punto lui le dice che gli hanno riferito di un ragazzo tutto tatuato (cioè Federico) con cui ha parlato in un locale e Sonia dice “lo sapevo che ti riferivano questa cosa perché QUESTO RAGAZZO MI HA MANDATO UN MESSAGGIO E MI DICE “CANCELLA LA CONVERSAZIONE perché degli amici tentatori di Claudio ci hanno visto e potrebbero creare casini”.

Sonia Lorenzini, dunque, non avrebbe scampo. Raffaella Mennoia, infatti, nelle scorse ore, su Instagram, ha scritto il seguente messaggio: “Se anche tu hai passato un San Valentino di merda metti mi piace…ps grazie per gli ascolti di ieri veramente lusinghieri…moh moh vediamo che dobbiamo fare con ciò che me rimane di questo trono..Help me!!”.