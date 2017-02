Un passo dal cielo 4, anticipazioni sesta puntata: Francesco al capezzale di Emma

Nonostante l’assenza di Terence Hill, Un passo dal cielo 4 si sta confermando un successo per Raiuno. La puntate della fiction che vede come nuovo protagonista Daniele Liotti nei panni del capo della Guardia Forestale, Francesco Neri con un doloroso passato alle spalle incollano puntualmente una media di quasi 6 milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Merito anche del divertimento affidato al commissario Vincezo Nappi e alla sua spalla Huber. Oltre ad Eva, interpretata da Rocio Munoz Morales, inoltre, in Un passo dal cielo 4 spicca anche la presenza di Pilar Fogliati, la giovane attrice che interpreta l’etologa Emma Giorgi e Fedez.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA

Nel primo episodio della sesta puntata di Un passo dal cielo 4 vedremo Vincenzo e la sua squadra alle prese con nuove indagini. Mentre un ragazzino, amico della figlia di Huber, cade dalle rovine di un castello, una donna viene investita da un pirata della strada. Francesco, nel frattempo, continua a restare al capezzale di Emma, ancora in coma. Vincenzo, invece, convinto che la storia con Eva sia finita, si lascia coinvolgere da Huber in un tornero di curling.

Nel secondo episodio, un produttore di yogurt e marmellata viene ucciso da un colpo di fucile sparato nel bosco. Emma, ancora in convalescenza, prende una decisione sul suo futuro senza parlarne con Francesco. Dopo la partenza di Eva, infine, Vincenzo è alle prese con la chiusura del bed and breakfast e con un lama.