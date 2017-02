L’oroscopo del giorno di Paolo Fox: il venerdì 17 non porta così sfortuna in fondo!

Temete il venerdì 17? Non preoccupatevi. Beh, almeno non tutti! Come ogni mattina, Radio Latte e Miele ha trasmesso l’oroscopo di Paolo Fox e, secondo le stelle, molto di noi oggi non se la passeranno tanto male!

Ecco l’oroscopo del giorno:

Ariete

Non amate la tranquillità, la routine può annoiarvi. Se avete problemi con il partner dovreste reagire, potreste anche essere in bilico tra due storie. Domenica sarà possibile risolvere alcune questioni.

Toro

Un po’ per motivazioni economiche, un po’ per il possibile aumento delle responsabilità in famiglia, avete difficoltà a trovare un po’ di relax. Siate cauti in amore, tra oggi e domani, soprattutto se a San Valentino avete vissuto dei disagi.

Gemelli

Nei giorni scorsi avete fatto molte cose importanti, ma siete rimasti delusi dai risultati e vi sentite un po’ insoddisfatti. Gennaio è stato un mese pesante, ma chi è rimasto al vostro fianco sia in amore che in ambito lavorativo vi dà maggiore carica. Accordi e mediazioni sono possibili entro il mese di marzo.

Cancro

Questo venerdì non è così particolare, come non lo è il mese di febbraio. Molti stanno riscontrando disagi. Chi ha trascorso un San Valentino freddo, potrebbe recuperare da domani.

Leone

Non siete credibili quando vi mostrate pessimisti, al massimo lo fate per attirare l’attenzione. Siete orgogliosi e non la date mai vinta a nessuno. Tra oggi e domani dovete essere cauti. Le nuove relazioni vanno caldeggiate, non siate diffidenti e non lasciatevi trascinare dalle amarezze del passato.

Vergine

Sperimentazioni importanti, dovete far valere le vostre ragioni. In amore potreste sentirvi un po’ trascurati e avete l’esigenza di trascorrere un po’ di tempo con il partner, approfittate del week-end per farlo.

Bilancia

Cercate di fare buon viso a cattivo gioco se in ambito lavorativo dovete fare tutto voi perché è ciò che accade. In amore vi sentite combattuti tra la voglia di stabilità e desideri di trasgressione.

Scorpione

Amate andare al centro delle situazioni, non apprezzate i giochi di parole, a volte però sarebbe meglio rimanere in superficie così da non vedere le incertezze di un legame. Se vi piace una persona, non giocate strategie che possono farvi stare male, in questo momento dovete anche accettare di avere una forte attrazione per qualcuno. Giornate interessanti per chi, tra venerdì e domenica, riesce a trovare tempo per amare.

Sagittario

Via libera per un Sagittario che non si ferma alle prime vittorie. I prossimi mesi sono di forza, ma molto dipende da voi. L’astrologia vi indica i periodi migliori, ma poi siete voi che dovete farvi valere. Domenica è una buona giornata. L’amore può essere rivoluzionario.

Capricorno

Avete trascurato l’amore e dovete recuperare, spesso date per scontato i legami soprattutto se amate da tempo. Non curate i dettagli di una relazione anche perché detestate le smancerie. I prossimi tre mesi potrebbero mettere in difficoltà le storie che non valgono. Chi ha una società può cambiare fornitori o soci.

Acquario

Avete qualche dubbio, probabilmente avete tante cose da fare. Dovreste evitare gli spostamenti. Ci sono tanti stimoli, ma fare tutto è davvero complicato. Assecondate il vostro desiderio di amare, con la persona giusta potreste fare grandi scelte da qui a pochi mesi.

Pesci

Voi siete pronti a fare il grande passo in amore, ma per ora spettate. I nati sotto il vostro segno saranno più attivi dall’estate in poi. Accordi e trattative sono favoriti. Fine settimana di rilancio per i sentimenti.