Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti: le prime dichiarazioni dopo la scelta

Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti sono diventati una coppia da ieri, giovedì 16 febbraio. A sorpresa, infatti, la tronista di Uomini e Donne ha scelto il pallanuotista con cui ha lasciato il trono classico di Uomini e Donne.

SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI DOPO LA SCELTA

Nonostante si siano conosciuti da poche settimane, Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti hanno deciso di viversi lontano dalle telecamere. La scelta di Sonia è stata una scelta a sorpresa e soprattutto diversa dalle solite. Nessuna sedia rossa al centro dello studio ma una scelta arrivata dopo un duro confronto. Mentre Sonia annunciava l’addio alla trasmissione, alle sue spalle è arrivato Emanuele. I due si sono così scambiati un bacio passionale scegliendosi.

Dopo la scelta, molti fans hanno puntato il dito contro Sonia Lorenzini. Secondo molti utenti del web, infatti, Sonia avrebbe scelto solo perchè costretta dalla situazione. Dopo aver ammesso di essersi sentita con Federico Piccinato, secondo il parere del popolo del web, Sonia si sarebbe ritrovata con le spalle al muro decidendo così di scegliere Emanuele.

La Lorenzini, però, respinge tutte le accuse e sui social, il giorno dopo la scelta, ha scritto: “Non c’è ragione nella pazzia, non c’è ragione in amore, non esiste razionalità per chi un emozione non riesce a trattenerla.. ho seguito il mio cuore”. Emanuele Mauti, invece, ha scritto: “Ci ho sempre creduto”.