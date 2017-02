Un amore segreto (e bellissimo) per Gianni Sperti

A Uomini e Donne, Gianni Sperti ha sempre elargito fior fior di consigli sull’amore, ma il coreografo e ballerino non si è mai lasciato sfuggire dettagli sulla propria vita privata. Ufficialmente, è single da sempre.

Secondo Alberto Dandolo, però, il ballerino sarebbe innamoratissimo al momento. Ecco cosa si legge sul settimanale Oggi:

Si mormora che l’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti, 43, stia vivendo una nuova passione. La persona in questione sarebbe assai più giovane di lui e di una bellezza mozzafiato. Perché la tiene nascosta?

Come sempre, quando si parla di lui, si parla dei suoi partner in maniera neutra dato che Gianni Sperti non ha mai dichiarato le proprie inclinazioni sessuali.

Certo è che chiunque sia nel suo cuore, uomo o donna, sarebbe ben accolto dai suoi fan. Così com’è stato accolto con entusiasmo il post pubblicato in occasione di San Valentino in cui Gianni faceva gli auguri a tutti gli innamorati e mostrava una tavola romanticamente apparecchiata per due…