Dayane Mello, è vero amore con Stefano Bettarini? La confessione della modella

Tra Dayane Mello e Stefano Bettarini è vero amore? Dopo lo scoop del settimanale Chi, a parlare è la modella brasiliana nel salotto di Verissimo.

DAYANE MELLO, LA VERITA’ SULL’AMORE CON BETTARINI

Ai microfoni di Silvia Toffanin, Dayane Mello parla per la prima volta dell’amore con Stefano Bettarini. «Sono innamorata pazza di Stefano Bettarini – confessa alla conduttrice Silvia Toffanin – il nostro è vero amore. L’ho notato subito al servizio fotografico. Durante le dirette televisive non gli parlavo, ma lo guardavo sempre e capivo che era a disagio. Poi la mattina dopo la mia eliminazione, io e Stefano abbiamo fatto una corsa sulla spiaggia. Lì ci siamo presi le mani, ci siamo guardati e ci siamo baciati. Io non ho tempo per giocare, ho tanto da fare. Quindi, mi raccomando Stefano, io sono qua che ti aspetto».

Dayane Mello ha parlato anche della sua maternità: «Non voglio essere con mia figlia Sofia come mia madre è stata con me. Mia mamma è per me come una sconosciuta. Ho l’immagine degli uomini che portava a casa. Lei ha fatto una vita un po’ da prostituta».

Su Mario Balotelli: «Lui non è mai stato un mio ex fidanzato. E’ acqua passata». Alla fine dell’intervista, Silvia Toffanin le ha mostrato un filmato in cui Stefano Bettarini le fa una dedica speciale: «Mi manchi e non poco».