Isola dei Famosi 2017, Claudio Sona e Mario Serpa sbarcano in Honduras? Tutta la verità

Lunedì 20 febbraio, in prima serata su canale 5, andrà in onda una nuova puntata dell‘Isola dei Famosi 2017 durante la quale dovrebbero sbarcare in Honduras nuovi naufraghi. Tra i tanti nomi sono spuntati anche quelli dell’ex tronista e dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Claudio Sona e Mario Serpa.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LA VERITA’ SULLA PRESENZA DI CLAUDIO SONA E MARIO SERPA

Claudio Sona e Mario Serpa sbarcheranno davvero sull’Isola dei Famosi 2017? A lanciare la clamorosa indiscrezione era stato il settimanale Chi. Nell’ultimo numero in edicola del settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, si legge: “Saltata per problemi contrattuali la trattativa per portare all‘Isola dei famosi Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli, la prossima coppia che potrebbe salpare per l’Honduras è quella formata dai tronisti dei record (di share) Claudio Sona e Mario Serpa, ribattezzati i #Clario dal popolo del web, che li adora e scalpita per rivederli“.

A smentire tutto, però, è stato Mario Serpa. Nel corso di una diretta su Instagram, infatti, Mario ha smentito la sua partecipazione all’Isola insieme a Claudio Sona. Una brutta notizia per i fans della coppia che speravano di vederli alle prese con la sopravvivenza sull’Isola.