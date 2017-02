Manuel Vallicella ha lasciato il trono: pensa ancora a Ludovica Valli?

Il trono di Manuel Vallicella si è concluso con un addio. Il tronista veronese, arrivato sul trono di Uomini e Donne dopo la scelta di Clarissa Marchese, ha stupito tutti decidendo di lasciare improvvisamente la trasmissione e tornare alla sua vita di sempre. Una scelta coraggiosa e sincera quella di Manuel che, tuttavia, ha in parte deluso i fans che speravano di vederlo felice e innamorato all’interno dello studio che gli ha regalato popolarità.

MANUEL VALLICELLA, I MOTIVI DELL’ADDIO

Quali sono, dunque, i veri motivi dell’addio di Manuel Vallicella? L’ex tronista veronese ha rivelato di non sentirsi a suo agio con il ruolo che gli è stato affidato dalla redazione di Uomini e Donne. Condurre il gioco con le corteggiatrici, aprirsi e raccontare la propria vita davanti alle telecamere ha messo profondamente in crisi l’ex corteggiatore di Ludovica Valli che a causa dell’ansia da cui è stato assalito ha preferito alzare bandiera bianca.

I fans, però, sono sicuri che dietro l’addio ci sia proprio Ludovica Valli. Nonostante la presenza di Carmen Rimauro e Francesca Maturanza che hanno stuzzicato l’interesse del tronista, i fans sono convinti che Manuel non abbia provato per nessuna i sentimenti provati per Ludovica Valli e che lo avevano convinto a mettersi totalmente in gioco.

Sarà davvero quello, dunque, il motivo? Per il momento, Manuel Vallicella continua a restare in silenzio.