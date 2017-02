50 Sfumature di Nero: cetrioli e zucchine abbandonati nelle sale dopo le proiezioni

“Quel momento imbarazzante in cui trovi un cetriolo nel cinema dopo la proiezione di 50 Sfumature di Nero” scrive un utente su Twitter, mostrando la foto dell’ortaggio abbandonato nella sala.

E non è l’unico strano ritrovamento di questi giorni. Il web si sta infatti popolando di foto e testimonianze (anche in Italia) di spettatori o addetti alle pulizie che trovano cetrioli o zucchine abbandonati tra le poltroncine dei cinema e probabilmente usati da coppie o signorine che hanno voluto approfittare del clima hot della pellicola per divertirsi un po’….

Ecco qualche immagine… E se si trattasse di una geniale trovata pubblicitaria per promuovere il film?

That awkward moment when you find a cucumber in the cinema after a Fifty Shades session… pic.twitter.com/FafcJX5gFB — Hayden Orpheum (@haydenorpheum) 13 febbraio 2017