Che Dio ci aiuti 4, anticipazioni nona puntata: Nico e Monica finalmente insieme?

Il convento di Che Dio ci aiuti 4 ha riaperto i battenti. Nonostante l’addio di Guido Corsi, interpretato da Lino Guanciale, che dopo il matrimonio con Azzurra è partito per Londra con il piccolo Davide, la fiction di Raiuno continua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Il personaggio più amato resta sicuramente Azzurra che, rimasta a Fabriano per concludere il suo tirocinio prima di poter raggiungere Guido e Davide a Londra, ha ritrovato sua figlia, avuta quando aveva solo quindici anni.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI NONA PUNATA

La nona e penultima puntata di Che Dio ci aiuti 4 andrà in onda, salvo cambiamenti di programma, domenica 26 febbraio, in prima serata su Raiuno. Nel primo episodio intitolato “Amore a tutti i costi”, tutte le ragazze del Convento degli Angeli verranno sottoposte ad alcune esami che cercheranno di superare a tutti i costi, anche barando. A vegliare su di loro, però, ci sarà sempre Suor Angela che cercherà di farle comportare in modo corretto.

Nel secondo episodio intitolato “Fato, destino o…” vedremo Suor Angela e Edo allearsi per cercare di aiutare Monica e Nico a riavvicinarsi. I due mtteranno a punto un piano per far capire ai due di non poter più rinunciare ai propri sentimenti ma i risultati potrebbero essere tragici. Emma, nel frattempo, è in attesa dell’arrivo di Caterina, la sua migliore amica della casa famiglia.