Il Segreto, anticipazioni dal 20 al 25 febbraio: doppio matrimonio a Puente Vejo, Beatriz e Camila complici

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto.

IL SEGRETO 20 FEBBRAIO

Severo e Carmelo scoprono che la mancanza d’acqua nei loro condotti è opera di Don Hernando Dos Casas. Mauricio dice a Donna Francisca che a Miel Amarga sta succedendo qualcosa anche se non sa ancora di cosa si tratta. Severo è infuriato perchè legalmente non può agire contro Don Hernando. Fe, inoltre, sospetta che Francisca voglia impedire il matrimonio tra Sol e Lucas.

IL SEGRETO 21 FEBBRAIO

Rafaela e Ramiro fanno una passeggiata insieme. Hernando rimprovera Camila per aver portato Beatric in paese senza il suo permesso. Mentre Mariana e Gracia cominciano i lavori al negozio, Francisca è certa che il vicario impedirà le nozze di Sol e Lucas. Emilia sta per scoprire il segreto del padre ma Raimundo se ne accorge in tempo e dice che lui e Matias stanno organizzando un viaggio a sorpresa a Madrid.

IL SEGRETO 22 FEBBRAIO

Hernando licenzia il capomastro senza dire nulla a Elias e per questo si scontra con Alfonso. Severo è furioso con Hernando per la mancanza d’acqua ma decide di lasciare tutto in mano a Carmelo. Lucas e Severo festeggiano l’addio al celibato alla locanda mentre Sol e Candela festeggiano tra loro. Il luogo del matrimonio è segreto perchè i Santacruz temono che Francisca possa sabotare tutto.

IL SEGRETO 23 FEBBRAIO

Matia e Prado continuano ad inviarsi lettere. Ramiro comincia a nutrire un interesse per Rafaela ma Rosario non è molto contenta. Beatriz è tormentata da incubi che le ricordano l’incendio. Hernando continua ad essere scontroso e distante con Camila.

IL SEGRETO 24 FEBBRAIO

Rosario racconta a ramiro che Rafaela è una donna sposata, arrivata a Puente Vejo per fuggire dal marito.

IL SEGRETO 25 FEBBRAIO

Beatriz racconta il suo segreto a Camila e tra le due nasce una complicità. Francisca arriva alla chiesa dove pensa che si celebrerà il matrimonio non trova nessuno. Carmelo convince Severo a partire per il viaggio di nozze in Italia. Francisca, furiosa per non essere riuscita a fermare le nozze di Severo, si presenta a Miel Amarga per minacciare tutti.