Aurora Ramazzotti imita papà Eros alla radio: “Se mi sente mi ammazza” (VIDEO)

Simpatica come mamma Michelle Hunziker, intonata come papà Eros Ramazzotti, e bella come entrambi. Aurora Ramazzotti è la fusione perfetta tra due grandi star del panorama vip italiano, e ne ha dato una dimostrazione a Radio 105.

Ospite di Max Brigante, Aurora ha riso e scherzato con il conduttore intrattenendo i telespettatori come solo lei sa fare. In più, l’ex conduttrice di X Factor Daily ha esibito le sue doti canore, intonando una romantica “Come mai”, dedicata a Brigante, e concludendo con “Più bella cosa” di papà Ramazzotti.

“Se ti sente tuo padre….” le fa notare il conduttore, “… mi uccide” suggerisce lei, che comunque ci tiene a far notare che il più bravo e divertente nell’imitare la voce nasale di Eros Ramazzotti…. è proprio Eros Ramazzotti!